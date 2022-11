Serbia: ministro Esteri, intenzione di Pristina di diventare membro dell'Ue è il culmine della follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intenzione di Pristina di diventare membro dell'Unione europea è il culmine della follia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rts". Secondo Dacic l'intenzione di Pristina di presentare una richiesta per l'adesione del Kosovo all'Ue "non è una notizia sorprendente", poiché "la follia ha ormai raggiunto il suo apice", ha detto Dacic. "Il mondo intero vede in Albin Kurti un estremista che con le sue azioni minaccia la pace e la stabilità", ha affermato il ministro serbo. "Tale mossa non ha possibilità di successo, dato che cinque Stati membri dell'Ue non riconoscono il Kosovo come indipendente", ha precisato il capo della diplomazia serba il quale ha poi aggiunto che inizierà un tour diplomatico per "ricontrollare le opinioni dei nostri amici". "L'altro giorno, a Vienna, ho parlato con il ministro slovacco, oggi sarò a Sofia con il capo della diplomazia ungherese, poiché sebbene Budapest riconosca il Kosovo è un nostro amico e spesso non vota per loro nelle organizzazioni internazionali", ha detto Dacic, aggiungendo che domani si recherà in visita anche in Grecia per discutere della questione. Lo stesso ministro ha quindi ricordato che tra i Paesi che non riconoscono il Kosovo ci sono anche Cipro, Romania, Spagna. "Per quanto riguarda Cipro, ho informazioni che se anche la Serbia riconoscesse il Kosovo, loro non lo farebbero comunque", ha sottolineato il capo della diplomazia serba, affermando che affinché la mossa di Pristina non abbia successo è sufficiente che un solo Paese nell'Ue sia contrario all'adesione del Kosovo all'Unione.(Seb)