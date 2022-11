Serbia: ministro Esteri, Occidente può trovare un accordo con il premier kosovaro Kurti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuno in Serbia crede che l'Occidente non possa trovare un accordo con il premier kosovaro Albin Kurti, in relazione alla crisi con Belgrado. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ripreso dall'emittente "N1", precisando che "se le grandi potenze non possono ottenere nulla da lui, o sono impotenti o c'è un tacito accordo tra le due parti", ha aggiunto il ministro serbo. Commentando la decisione di ieri delle autorità serbe di abbandonare le istituzioni del Kosovo e "dell'inutile attesa di nove anni" per la formazione dell'Associazione dei comuni serbi (Zso) nel nord del Paese, Dacic ha quindi dichiarato che è "finito il tempo di nascondersi" ed è arrivato il momento di vedere "se esiste o meno l'Accordo di Bruxelles", affermando che il suo Paese "sta lottando" per l'attuazione di quel documento. Il capo della diplomazia di Belgrado ha quindi ribadito che nessuno in Serbia crede che l'Ue e le potenze occidentali non possano influenzare Pristina. "Credo che siano in grado e nessuno in Serbia pensa il contrario", ha detto Dacic. Egli ha quindi dichiarato che è "finito il tempo delle elusioni" anche per la missione Kfor in Kosovo, la quale "o agisce in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la pace e la sicurezza", oppure "dimostri chiaramente che non ne è più interessata perché è apertamente dalla parte di Pristina", ha affermato Dacic. (Seb)