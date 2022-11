Kosovo: Mitrovica, giudici serbi lasciano la Corte di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i giudici serbi hanno rassegnato stamane le dimissioni dalla Corte di base della città di Kosovska Mitrovica, in Kosovo. Lo ha dichiarato il giudice della Corte d'appello e membro del Consiglio giudiziario di Pristina, Nikola Kabasic, ripreso dalla stampa locale, aggiungendo che rimangono nelle loro funzioni in tribunale i colleghi albanesi. Sempre secondo la stampa locale, gli agenti di polizia serbi di tutti e quattro i comuni del nord del Kosovo che avevano ieri presentato le loro dimissioni si sono intanto recati questa mattina alla stazione di polizia della stessa città per consegnare uniformi, equipaggiamento e armi. (Alt)