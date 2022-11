Kosovo-Serbia: portavoce Ue Stano, la priorità è affrontare l’escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'escalation fra Pristina e Belgrado degli ultimi giorni “è molto pericolosa” e sta portando a sviluppi che mettono a rischio anni di duro lavoro e di risultati. Lo ha detto Peter Stano, portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna (Eeas), durante la conferenza stampa giornaliera alla Commissione Ue di Bruxelles. Questo, ha aggiunto Stano, potrebbe avere conseguenze non solo per la Serbia e il Kosovo, ma anche per l'intera regione. "Ci appelliamo a entrambe le parti affinché si assumano le proprie responsabilità per trovare una soluzione europea", ha detto Stano, che poi ha ricordato la mancata formazione di comuni a maggioranza serba nel nord del Kosovo, come previsto dall'Accordo di Bruxelles, firmato da entrambe le parti nel 2013. "C'è un chiaro obbligo per il Kosovo di istituire immediatamente questa associazione o comunità. Si tratta di un obbligo legale costante, e la sua continua mancata attuazione non solo mina il principio dello Stato di diritto in Kosovo, ma danneggia anche la sua reputazione e la credibilità", ha detto il portavoce. (segue) (Beb)