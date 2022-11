Kosovo-Serbia: premier albanese Rama, dialogo instancabile con Belgrado per non perdere alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania segue con grande attenzione e "concreta preoccupazione" l'aggravarsi della situazione in Kosovo chiedendo moderazione e dialogo tra Pristina e Belgrado. Lo afferma il premier albanese, Edi Rama, commentando su Twitter la spirale di tensioni nella regione dopo l'annuncio dei funzionari serbi di dimissioni in massa dalle istituzioni kosovare, compresi i deputati della Lista serba dall'Assemblea del Kosovo. "Ci uniamo alle posizioni dei nostri alleati strategici, Usa e Ue, e sosteniamo pienamente l'idea di base del piano franco-tedesco e chiediamo moderazione e dialogo", scrive Rama. Il primo ministro ha sottolineato che "le autorità del Kosovo hanno il diritto di avere riserve per l'Associazione dei comuni serbi e questo lo capisco". Ma, ha proseguito, "capisco anche gli alleati quando lo chiedono con 'forza'". "Pertanto va ricercato un dialogo instancabile con la Serbia per non perdere alleati", ha detto Rama. (segue) (Alt)