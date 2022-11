Serbia: leader Ns Jeremic, Vucic dica cosa ha risposto alla proposta franco-tedesca per il Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare serbo (Ns), Vuk Jeremic, ha invitato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, a dichiarare pubblicamente "cosa c'è nella proposta franco-tedesca per il Kosovo" e a dire "cosa ha risposto al documento", poiché è stato annunciato a Bruxelles che da Belgrado "è arrivata la comunicazione". Secondo l'agenzia di stampa "Beta", lo stesso Jeremic ha quindi aggiunto che vorrebbe fare due domande a Vucic. "Perché non ha ancora inviato le lettere ai presidenti di Russia e Cina chiedendo loro di bloccare qualsiasi tentativo del Kosovo di entrare a far parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu, anche se si è pubblicamente impegnato a farlo nel dibattito parlamentare", e "perché la premier Ana Brnabic ha firmato un accordo con Albin Kurti l'altro giorno a Berlino in un formato completamente uguale a quello di Paesi riconosciuti a livello internazionale, cosa che ha stabilito un precedente diplomatico con gravi conseguenze per il nostro futuro", ha affermato Jeremic. (Seb)