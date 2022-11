Serbia: ministro Esteri, Grecia non sosterrà richiesta Kosovo di aderire a organizzazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia non sosterrà la possibile richiesta del Kosovo di essere ammesso a varie organizzazioni internazionali, sebbene le varie pressioni a cui è esposta. Lo ha affermato il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in visita ufficiale oggi ad Atene, ripreso dalla stampa locale. Dacic ha dichiarato che la visita è stata importante per lui per "vedere se erano vere le voci riguardo al fatto che la Grecia sta cambiando posizione sul Kosovo". "Ci siamo scambiati sostegno reciproco, noi sosteniamo assolutamente il principio di preservare l'integrità territoriale e la sovranità della Grecia e di Cipro, e d'altra parte loro hanno ribadito di rispettare l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia", ha proseguito Dacic secondo cui "non ci sarà alcun cambiamento nella loro posizione". "Cito il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias - ha continuato il capo della diplomazia serba - il quale ha detto che la Grecia non sorprenderà mai negativamente la Serbia. A questo proposito, questa visita per me è stata un successo", ha concluso Dacic. (Seb)