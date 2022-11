Tim: Cda avvia processo societarizzazione di Tim Enterprise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha approvato l’avvio del processo di societarizzazione di Tim Enterprise, in linea con quanto comunicato al Capital Market Day dello scorso 7 luglio. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Il Consiglio, inoltre, ha approvato il calendario degli eventi societari del prossimo anno, confermando per l’esercizio 2023 la diffusione dell’informativa finanziaria trimestrale. 14 febbraio - Consiglio di amministrazione per l’esame dei dati preconsuntivi 2022 e del piano industriale 2023-2025. 15 marzo - Consiglio di amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. 20 aprile - Assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. 10 maggio - Consiglio di amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2023. 2 agosto - Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2023. 8 novembre - Consiglio di amministrazione per l’approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2023. Le conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - continua la nota - si svolgeranno, di norma, il giorno successivo alla riunione di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Eventuali variazioni delle date sopra indicate saranno comunicate senza indugio.(Com)