Messico: Lopez Obrador annuncia avvicendamento al ministero delle Infrastrutture

- Il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha annunciato oggi un avvicendamento al vertice del ministero delle Infrastrutture, Comunicazioni e Trasporti (Sict). L'attuale ministro, Jorge Arganis, lascerà l'incarico per ragioni di salute e farà posto a Jorge Nuno, proveniente dai ranghi dello stesso ministero. La nomina del nuovo ministro, ha affermato Lopez Obrador in una conferenza stampa, avverrà ad ogni modo non prima del 15 novembre e non oltre la fine del mese. "L'ingegnere Aramis è malato, gli vogliamo molto molto bene e questo ci porta a questa decisione", ha detto il presidente. Aramis, ha aggiunto il capo dello Stato, continuerà ad ogni modo a lavorare nell'orbita dell'esecutivo come assessore della Presidenza per il restauro del Centro Scop, un imponente ed iconico edificio della capitale, completamente decorato con murales, che ospitava il ministero della Comunicazione fino al terremoto del 2006 che lo ha reso inagibile. (Mec)