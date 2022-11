Usa: Biden, pronto a lavorare con i repubblicani, sostegno a Ucraina deve venire meno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è “pronto a lavorare con i repubblicani”, indipendentemente da quello che sarà il risultato finale delle elezioni di medio termine che si sono tenute ieri. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente Usa ha detto di aspettarsi che “loro siano pronti a loro volta a lavorare con me: soprattutto, per quanto riguarda la politica estera, mi auguro che non venga meno il sostegno bipartisan alla necessità di ostacolare la Russia nel quadro dell’invasione dell’Ucraina”. (Was)