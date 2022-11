Tim: risultati terzo trimestre in linea con target 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati del gruppo Tim nel terzo trimestre, durante il quale è proseguita l’azione di stabilizzazione e di rilancio del business domestico e l’accelerazione dello sviluppo di Tim Brasil, sono pienamente in linea con i target per l’esercizio 2022 che erano stati in parte rivisti al rialzo lo scorso agosto. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2022. (Rin)