Usa: Biden, nessun compromesso su Medicare, prezzo medicinali e agenda climatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non darà il proprio sostegno alle proposte avanzate dagli esponenti del Partito repubblicano che rischiano di aumentare ulteriormente l’inflazione. Lo ha detto durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “I cittadini non voglio vedere salire di nuovo il prezzo dei medicinali per i quali è necessaria la ricetta, e non verremo meno agli impegni presi per il contrasto al cambiamento climatico: inoltre, in nessun caso darò il mio sostegno alle modifiche proposte ai programmi per l’assistenza sanitaria come Medicare”, ha detto. (Was)