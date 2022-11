Tim: ricavi nove mesi +1,7 per cento, Ebitda organico a 4,5 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi totali del gruppo Tim dei primi nove mesi del 2022 ammontano a 11.529 milioni di euro, +1,7 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2021 (11.340 milioni di euro). Escludendo i ricavi delle attività mobili del gruppo Oi acquisite in Brasile i ricavi consolidati ammonterebbero a 11.349 milioni di euro. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2022. L’Ebitda organico al netto della componente non ricorrente si attesta a 4.539 milioni di euro con un’incidenza sui ricavi del 39,4 per cento (5.008 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, con un’incidenza sui ricavi del 42,8 per cento). (Rin)