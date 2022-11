Usa: Biden intenzionato a correre di nuovo per la Casa Bianca nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è intenzionato insieme alla moglie Jill a correre nuovamente per la Casa Bianca nel 2024. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente Usa ha dichiarato che “questa è sempre stata la nostra intenzione, indipendentemente da quello che sarebbe stato l’esito delle elezioni di medio termine: in ogni caso, il fatto che i democratici abbiano superato le aspettative di chiunque ci fa tirare un sospiro di sollievo”. La decisione sul 2024, ha aggiunto, sarà probabilmente annunciata all’inizio del prossimo anno. (Was)