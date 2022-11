Venezuela: oppositori venerdì a Parigi per incontro riservato con delegazione governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D’altro canto, di una ripresa del dialogo tra governo venezuelano e opposizione si parla già nel comunicato congiunto emerso al termine del vertice tra Maduro e Petro. Il presidente della Colombia, si legge al punto 10 del comunicato, “augura il miglior successo alla ripresa del tavolo di dialogo tra governo del Venezuela e opposizione, per il quale siamo a disposizione”. Parte di una dichiarazione congiunta che contiene i primi impegni su lotta al narcotraffico, sicurezza, ma anche sviluppo delle relazioni commerciali e della comunicazione. “Dopo diversi anni un presidente colombiano e un venezuelano tornano a unirsi e parlare. Per far ripartire un percorso che è difficile ma che occorre praticare. E che comincia dalla ricostruzione della frontiera”, ha detto Petro a margine dell’incontro. “È stato un primo incontro fruttuoso, con buoni risultati”, ha detto Maduro segnalando che l’omologo sarà sempre “benvenuto nella patria di Bolivar“. L’incontro segue la decisione di Petro, primo presidente di sinistra nella storia del Paese, di interrompere “l’avventura suicida” di separare due nazioni. (Vec)