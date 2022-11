Brasile: Mdb indica senatori Renan Calheiros e Jader Barbalho nel gruppo di transizione Lula (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al massimo entro domani sarà inoltre inviata al governo uscente la lista dei 50 componenti della struttura. Ciascuno opererà in uno dei 31 tavoli tematici stabiliti da Lula. "Il ruolo dei gruppi è quello di fare una diagnosi dettagliata di ciascuno dei ministeri. Scoprire la situazione di bilancio, la struttura amministrativa, le esigenze e discutere le priorità del programma per l'inizio del prossimo governo. Entro domani annunceremo praticamente tutti i gruppi", ha dichiarato in una conferenza stampa l'ex ministro Mercadante. I tavoli tematici sono: Centro governativo, Economia, Pianificazione, Bilancio e gestione, Agricoltura e allevamento, Sviluppo agrario, Sviluppo regionale, Industria, Commercio e Servizi, Infrastruttura, Intelligence strategica, Miniere ed Energia, Previdenza sociale e Lavoro, Difesa, Affari Esteri, Giustizia e Pubblica Sicurezza, Trasparenza, Integrità e Controllo, Sanità, Istruzione, Assistenza sociale, Donne, Uguaglianza razziale, Diritti umani, Ambiente, Pesca, Popoli indigeni, Cultura, Città, Scienza, tecnologia e innovazione, Turismo, Comunicazione e Sport. (Brb)