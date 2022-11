© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora alla Sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, interviene al convegno sulla Violenza assistita a cura di Telefono Rosa. Sala Luigi Di Liegro - Palazzo Valentini, via IV Novembre, Roma (Ore 9:30)- L'assessora alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli partecipa all'opening del congresso fieristico "Excellence 2022 – IX edizione". Roma Convention Center La Nuvola, Viale Asia 40/44, Roma (Ore 14:30)- L'assessora alla Sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli partecipa alla firma del Protocollo Caritas. Palazzo Senatorio, Sala del Segretariato, Roma (Ore 14:30)- L'assessora alla Sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, prende parte al Workshop Big Data, Analytics and Opportunities. Casa delle Tecnologie Emergenti, piazzale della Stazione Tiburtina, Roma (Ore 15:00)- L'assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli inaugura la nuova sede Vertex. Piazza San Silvestro 8, Roma (Ore 17.45)- L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor, parteciperà alla presentazione di "Bookcrossing. Porta il tuo libro" è un programma prodotto da Rai Kids e realizzato in collaborazione con il Sistema delle Biblioteche di Roma Capitale. Biblioteca Flaminia, via Fracassini 9, Roma (ore 10:30) (segue) (Rer)