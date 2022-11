© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, interverrà al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021. Aula sezioni Riunite Corte dei conti, viale Mazzini, 105, Roma (ore 10:30)- Il giorno in cui rassegnerà formalmente le sue dimissioni, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti sarà ospite della Tgr Lazio, in diretta, nel programma 'Buongiorno Regione' condotto da Ilaria Dionisi, in onda su Rai 3 (Ore 7:30)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, deporrà una corona di fiori al Mausoleo delle Fosse Ardeatine. Via Ardeatina, 174, Roma (Ore 12:30)- Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, interverrà all’evento “Lazio On The Road”, il progetto di promozione turistica del Lazio, realizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau Roma e Lazio, volto alla valorizzazione nei mercati nazionali ed internazionali delle location e strutture d’eccellenza e della complessiva offerta turistica regionale legata ai segmenti automotive, business e luxury, con l’obiettivo di stimolare la domanda di investimenti e flussi turistici leisure sull’intero territorio. Intervengono: Carlo Alessi, Presidente Aci Vallelunga, Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club d’Italia, Giuseppe Roscioli, Presidente Federalberghi Roma, Stefano Fiori, Presidente Convention Bureau Roma e Lazio, Fausto Palombelli, Presidente sezione Turismo e tempo libero Unindustria Valentina Corrado, Assessore al Turismo Regione Lazio e Daniele Leodori, Vicepresidente Regione Lazio. Centro Congressi, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”, Campagnano di Roma (RM) (ore 11:00)- L’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, parteciperà all’evento “incontro con Alessio D’Amato, un bilancio dell’attività svolta e le prossime sfide. Teatro Brancaccio, via Merulana 244, Roma (ore 17:30) (segue) (Rer)