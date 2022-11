Ue: Fitto a Bruxelles, incontri con vicepresidente Commissione Sefcovic e Ferreira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea Maros Sefcovic e il commissario europeo alla Coesione e alle Riforme, Elisa Ferreira. Come riferisce una nota, il colloquio con Sefcovic si è incentrato sulle questioni istituzionali, sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2023 e sull'agenda del Consiglio europeo di dicembre anche in vista del prossimo Consiglio affari generali in programma a Bruxelles il prossimo 18 novembre. Con il commissario Ferreira la discussione si è in particolare concentrata sulla politica di coesione e sulla necessità che i fondi siano finalizzati a far fronte dell'impatto della crisi energetica su imprese e famiglie. (Res)