Usa: il repubblicano Kevin McCarthy annuncia candidatura alla presidenza della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della camera bassa del Congresso. In una lettera inviata ai colleghi deputati, il rappresentante della California si è detto “fiducioso” in merito alla conquista di una maggioranza alla Camera da parte del suo partito, anche se ci sono molti distretti che non sono ancora stati assegnati ed essendo ormai tramontata l’ipotesi di una vittoria dilagante dei repubblicani alle elezioni di medio termine. Il partito è comunque favorito nei sondaggi per conquistare una maggioranza alla camera bassa, anche se inferiore alle aspettative. L’annuncio arriva poco dopo che Steve Scalise, whip dei repubblicani alla Camera, ha annunciato la sua candidatura all’incarico di leader di quella che sarà la nuova maggioranza. (Was)