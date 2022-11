Usa: medio termine, autorità federali non hanno riscontrato alcuna breccia nei sistemi elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità federali statunitensi non hanno riscontrato alcuna breccia nei sistemi per il conteggio dei voti allestiti nel quadro delle elezioni di medio termine che si sono tenute ieri. La direttrice dell’Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture, Jen Easterly, ha dichiarato in una nota che “non sono stati riscontrati voti cancellati, persi o modificati in nessuno Stato”. La direttrice dell’agenzia, parte del dipartimento per la Sicurezza interna, ha esortato i cittadini a fare riferimento alle commissioni elettorali statali e locali per avere informazioni in tempo reale sul conteggio dei voti, chiedendo a tutti di “portare pazienza mentre gli scrutinatori fanno il loro lavoro”. (Was)