Usa: repubblicano conquista terzo distretto del Wisconsin alla Camera, era alle manifestazioni del 6 gennaio

- Il repubblicano Derrick Van Orden, ex membro dei Navy Seal in pensione, ha strappato al democratico Brad Pfaff il terzo distretto congressuale del Wisconsin, consolidando il vantaggio del suo partito per la conquista della maggioranza alla Camera dei rappresentanti. Stando alle ultime proiezioni, con il 94 per cento dei voti già conteggiato, Van Orden ha conquistato il 52 per cento dei voti, contro il 48 per cento di Pfaff. L’ex membro dei Navy Seal, che andrà a rimpiazzare il democratico Ron Kind (che in precedenza ha annunciato di non volersi ricandidare per un 14mo mandato), era presente alle manifestazioni sfociate nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. (Was)