Ucraina: ministra Economia, Pil si contrarrà del 39 per cento nel 2022

- A causa della distruzione delle infrastrutture civili da parte della Russia, il Pil dell'Ucraina subirà una contrazione del 39 per cento nel 2022, invece della precedente stima del 35 per cento. Lo ha affermato la ministra dell'Economia ucraina, Yulia Svyrydenko. La ministra, a Washington per incontrare alti funzionari statunitensi, ha detto ai giornalisti che il governo ucraino continua ad aver bisogno di assistenza per il bilancio estero. Al contempo, Kiev sta adottando misure per ridurre i costi del governo tagliando il personale e privatizzando le piccole imprese statali. (Kiu)