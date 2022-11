Usa: Biden su elezioni medio termine, ieri buona giornata per la democrazia e per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 8 novembre ha rappresentato “un buon giorno per la democrazia e per gli Stati Uniti”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca all’indomani delle elezioni di medio termine. “I cittadini hanno espresso la propria opinione con il voto, dimostrando ancora una volta che la democrazia ci rappresenta tutti: abbiamo registrato livelli record di affluenza in tutti gli Stati, e sia elettori che scrutinatori hanno fatto e stanno continuando a fare il loro dovere, senza interferenze”, ha detto. (Was)