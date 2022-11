Tim: Ebitda rallenta crescita negativa in terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ebitda di gruppo rallenta la crescita negativa (-6,5 per cento su base annua a 1,6 miliardi di euro, -8,5 per cento nel secondo trimestre e -13,3 per cento nel primo trimestre), nonostante il trimestre luglio-settembre 2021 avesse beneficiato di partite non ricorrenti. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2022. In particolare, l’Ebitda della Business Unit Domestic è stato pari a 1,1 miliardi di euro (-16,2 per cento su base annua) e quello di Tim Brasil è risultato pari a 0,5 miliardi di euro. La flessione dell’Ebitda organico della Business Unit Domestic (-16,3 per cento su base annua) oltre che alla riduzione dei ricavi, è legata alla crescita dei costi operativi (+2,5 per cento rispetto al terzo trimestre 2021), dovuta principalmente a un aumento dei costi del personale, che nel terzo trimestre 2021 erano stati influenzati da benefici che non si sono ripetuti nell’esercizio corrente nonché da un maggior numero di giornate di solidarietà. (Rin)