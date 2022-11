Usa: Biden, il tempo delle battaglie politiche deve finire, dobbiamo guardare al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini statunitensi non devono più trovarsi al centro di battaglie politiche senza fine: abbiamo troppo lavoro da fare. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca all’indomani delle elezioni di medio termine. “Il nostro futuro è troppo promettente per rimanere bloccato da battaglie di natura politica: dobbiamo guardare al futuro, e non al passato”, ha detto. (Was)