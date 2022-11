Argentina-Arabia Saudita: ministro Esteri Cafiero a Riad, focus su export e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere le esportazioni del settore agricolo e captare investimenti in settori strategici come l'energia e quello minerario sono stati i principali obiettivi della missione in Arabia Saudita del ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero. Lo riferisce una nota di Buenos Aires dove si annuncia il raggiungimento di un accordo su un programma di azioni che si svilupperanno già durante il 2023. Tra queste, prosegue la nota, una missione commerciale argentina alla feria saudita del settore alimentare Gulfood, che si terrà a febbraio 2023, e la visita in Argentina di autorità e imprenditori sauditi alla Fiera Expoagro, durante la quale verrà realizzato anche un evento promozionale. Oltre a questo è stato accordato anche "avanzare su un'agenda di cooperazione in materia di shale-gas" ed è stato discusso il finanziamento di opere di infrastruttura in Argentina attraverso il Fondo saudita per lo sviluppo (Fsd). (segue) (Abu)