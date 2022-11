Nadef: Rosato (Iv), noi opposizione che guarda merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avevamo anticipato un'opposizione che avrebbe sempre votato guardando il merito dei provvedimenti. Oggi ci siamo astenuti sulla Nota di aggiornamento del Def, mentre abbiamo votato a favore dello scostamento di bilancio per 21 miliardi di euro da destinare al caro bollette. Nel primo provvedimento economico, il governo Meloni sembra voler continuare nel solco di quanto fatto finora da Draghi: attenzione ai conti pubblici, prudenza sul debito e tutte le risorse in più destinate a contrastare la crisi energetica. Vedremo poi come si concretizzerà la prossima manovra di bilancio. Ma intanto registriamo una scelta condivisibile". Lo scrive in un post su Facebook il presidente nazionale di Italia viva, Ettore Rosato. (Rin)