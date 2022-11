Arabia Saudita: Onu invita autorità a consentire visite per attivista in prigione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno invitato le autorità dell’Arabia Saudita a consentire ai familiari di Mohammad al Qahtani, un attivista saudita in prigione dal 2012, di fargli visita. È quanto affermato dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani, Mary Lawlor, la quale si è detta preoccupata per lo stato di salute di Al Qahtani, un membro fondatore dell'Associazione saudita per i diritti civili e politici, sottoposto a una sentenza detentiva di dieci anni, la quale dovrebbe terminare il prossimo anno. I familiari hanno fatto sapere di aver perso i contatti con il detenuto dal 23 ottobre scorso. L’attivista, presumibilmente tenuto in stato di isolamento, è stato accusato, nel 2013, di aver fornito false informazioni a fonti esterne, compresi i meccanismi delle Nazioni Unite per i diritti umani. In passato, Al Qahtani ha denunciato i maltrattamenti nel carcere riformatorio di Al Hair nella capitale, Riad, dove sta scontando la pena. "Chiedo alle autorità competenti in Arabia Saudita di informare la sua famiglia su dove si trova e dello stato di salute attuale e di consentire l'accesso a familiari avvocati", è l’appello lanciato da Lawlor, la quale ha anche sottolineato che la detenzione in “incommunicado” rappresenta una violazione dei diritti dei detenuti ai sensi del diritto internazionale.(Res)