Governo: Landini, da Meloni disponibilità a strutturare confronto, no risposte nel merito - video

- Il presidente del Consiglio "ha dichiarato che considera il rapporto con le parti sociali, in questo caso con le organizzazioni sindacali, molto importante, e ha dato una piena disponibilità a strutturare un confronto sulle varie materie che si troveranno ad affrontare e per una discussione che riguardi il futuro del Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro dei sindacati con il presidente del Consiglio Meloni. "Nel merito - ha aggiunto - non abbiamo ricevuto risposte, se non che il perimetro in cui si muoverà il governo per realizzare il decreto Aiuti e la legge di Bilancio è rappresentato dagli spazi contenuti nel Def, quindi 30 miliardi” (Rin)