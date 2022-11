Lazio: Righini (Fd'I), su Ater Roma colpo di coda in stile militare della giunta Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio, Giancarlo Righini, di Fratelli d'Italia, in una nota, dichiara: L’ultimo regalo della giunta Zingaretti è all’Ater di Roma: sfiduciare il proprio Cda per la mancata vendita della sede. Il Cda - spiega Righini - nel pieno delle sue funzioni e della legittimità del suo operato aveva, infatti, chiesto l’istituzione di una commissione e la rivalutazione della stima, vecchia di otto anni. L’assessore Valeriani - sottolinea il consigliere - colto sul fatto per l’anti-economicità dell’operazione, neanche risolutiva ai fini del debito, ha inteso così punire i membri del Cda Ater Roma colpevoli di lesa maestà, ed esautorarli a soli tre mesi dalle elezioni regionali. Un colpo di coda in stile militare, dal sapore epurativo, davanti al quale i membri, tra cui il vicepresidente, minacciano ricorso. Fratelli d’Italia si schiera a fianco di chi difende la legalità in Ater come in tutta la Regione Lazio e denuncia questa truffaldina operazione tesa al controllo totale del Pd sul patrimonio immobiliare pubblico. Vogliono trasformare l’Ater di Roma nel comitato elettorale del Centrosinistra per le imminenti elezioni regionali e svendere la storica sede dell’Azienda. Noi non lo permetteremo", conclude Righini. (Com)