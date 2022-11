Lavoro: sindacati Roma annunciano sciopero dipendenti Ceva Logistic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, in una nota, dichiarano: "Stato di agitazione di tutto il personale del sito produttivo di Ceva Logistics a Santa Palomba, in provincia di Roma e sciopero per l'intera giornata di venerdì 11, sull'apertura della procedura di licenziamento collettivo da parte di Ceva Logistics, in merito all'appalto di Tim a Roma Santa Palomba che vede coinvolti più di cento addetti fra diretti e indiretti. Questo anno sta trascorrendo invano - spiegano le organizzazioni sindacali - infatti, a seguito della proroga del contratto di appalto a Ceva per 12 mesi, né il committente Tim, né Ceva, né Sda, la società che gestirà la commessa, hanno ricercato soluzioni per gestire la continuità occupazionale delle lavoratrici e lavoratori interessati. Non è accettabile che una diversa allocazione delle attività produttive, con l'unico obiettivo del ribasso esclusivamente dei costi del lavoro, debba significare l'espulsione dal lavoro degli addetti, che hanno garantito produttività e qualità delle attività di logistica dei prodotti di telefonia. L'apertura della procedura di licenziamento collettivo è un atto grave e va ritirato, e chiediamo alle aziende di aprire un confronto serio e costruttivo con le organizzazioni sindacali, le Rsa e Rsu e di farsi carico della salvaguardia di tutti i livelli occupazionali con gli strumenti necessari", concludono Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti . (Com)