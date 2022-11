Usa: whip repubblicano annuncia candidatura a leader della maggioranza alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Steve Scalise, whip repubblicano alla Camera dei rappresentanti, ha annunciato la sua candidatura per l’incarico di leader della maggioranza repubblicana alla camera bassa del Congresso, dal momento che tutti i sondaggi prevedono che il suo partito riuscirà a conquistare una maggioranza, anche se più limitata del previsto. In una lettera inviata ai deputati repubblicani, Scalise ha scritto che “il popolo degli Stati Uniti merita di avere una Camera dei rappresentanti che sia in grado di portare avanti l’agenda presentata durante la campagna elettorale: come leader della maggioranza, lavorerò senza sosta per promuovere la nostra visione e risolvere i problemi che affliggono le famiglie”. (Was)