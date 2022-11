Lazio: Fd'I, nottata in Consiglio per maggioranza che si azzuffa su collegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso "alle 4:00 di mattina l'ultimo Consiglio Regionale dell'epoca Zingaretti". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "Per soddisfare l'appetito famelico di tutte le componenti della maggioranza - proseguono i consiglieri - si sono tenute complesse e interminabili trattative sin dal primo pomeriggio e la seduta prima rinviata alle 22:00 di ieri si è protratta per tutta la notte. Un mercatino imbarazzante che chiude la fallimentare esperienza di governo della Sinistra nel Lazio con la stessa arroganza e mancanza di rispetto istituzionale con cui è stata condotta per un decennio. Nel corso di questa seduta terminale Fd'I non ha presentato nessun atto con l'obiettivo di non prolungare ulteriormente l'agonia dell'amministrazione rosso-gialla ed eliminare ogni alibi per rinviare le dimissioni del governatore - deputato", concludono i consiglieri regionali del Lazio di Fd'I. (Com)