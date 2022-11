Usa-Messico: vicesegretario Sherman a colloquio con ministro Esteri Ebrard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa Wendy Sherman ha incontrato oggi il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard a Città del Messico. Le autorità, riferisce in una nota il dipartimento di Stato, hanno discusso della cooperazione in corso per rafforzare la prosperità e la sicurezza nordamericane, attuare ulteriormente gli impegni presi in occasione dei dialoghi economici e di sicurezza ad alto livello Stati Uniti-Messico e gettare le basi per il vertice dei leader nordamericani. Hanno parlato degli sforzi per rafforzare le catene di approvvigionamento nordamericane e approfondire la collaborazione per affrontare la minaccia globale delle droghe sintetiche. Il vicesegretario Sherman ha accolto con favore la partnership del Messico presso le Nazioni Unite per sostenere gli sforzi di stabilizzazione ad Haiti. Il vicesegretario e il ministro degli Esteri hanno discusso della collaborazione in corso per gestire la migrazione e fornire protezione ai migranti in tutto il nostro emisfero. (Was)