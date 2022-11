Roma: presidente Municipio VII, con assegnazione competenze a Comune maggiore autonomia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il trasferimento delle competenze urbanistiche a Roma Capitale "potremo avere regole chiare e procedure snelle per soddisfare le esigenze di progettazione e trasformazione di una grande città europea". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga. "Ringrazio l'assessore regionale all'Urbanistica, Massimiliano Valeriani, per aver sempre sostenuto questo obiettivo: l'assegnazione di funzioni relative alla valutazione ambientale strategica e al piano parcheggi, alle varianti e alla rigenerazione urbana permetterà maggiore semplificazione amministrativa e tempi ridotti, favorendo lo sviluppo sostenibile della città", conclude Laddaga. (Com)