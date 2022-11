Brasile: Mdb indica senatori Renan Calheiros e Jader Barbalho nel gruppo di transizione Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento della democrazia brasiliana (Mdb) ha indicato i senatori Renan Calheiros e Jader Barbalho come propri rappresentanti per far parte della squadra di transizione dei poteri del governo del presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva. L'annuncio è stato fatto dal presidente dell'Mdb, Baleia Rossi, secondo il quale Calheiros e Barbalho, si faranno portavoce delle istanze delle regioni nordest e nord del Paese. L'Mdb ha accettato l'invito che la presidente del Pt, Gleisi Hoffman, aveva infatti rivolto al partito centrista di entrare nella squadra di transizione e puntellare la maggioranza del governo entrante. In precedenza, il vice presidente eletto del Brasile, Geraldo Alckmin, aveva invitato la senatrice Simone Tebet, giunta terza alle presidenziali di ottobre, a far parte della squadra di Lula. "Con la sua esperienza, la sua sensibilità, la sua forza di donna, lavorerà nell'area dello sviluppo sociale, un tema importantissimo", ha detto Alckmin ricordando che il governo del presidente eletto Lula si impegnerà su due grandi "sfide", "complementari" tra loro, quella "dell'efficienza economica e della competitività" e quella "della protezione sociale". Tebet, candidata dell'Mdb, aveva chiuso il primo turno delle presidenziali a grande distanza da Bolsonaro, garantendo subito dopo il suo sostegno a Lula nella sfida finale del ballottaggio. (segue) (Brb)