Brasile: Mdb indica senatori Renan Calheiros e Jader Barbalho nel gruppo di transizione Lula (2)

- Il processo di transizione è iniziato la scorsa settimana con l'indicazione del coordinatore, il vice presidente Alckmin, e le prime riunioni a Brasilia con i rappresentanti del governo uscente di Jair Bolsonaro. Dopo aver passato alcuni giorni di riposo nello stato di Bahia con la moglie, Rosangela, immediatamente dopo le elezioni, questa settimana Lula, Alckmin e i 50 componenti del gruppo di transizione previsti per legge, inizieranno a lavorare a Brasilia, presso il Centro culturale Banco del Brasile, dove sono già stati montati gli uffici dedicati. Il gruppo di transizione è per legge composto da tre figure: i dipendenti in Posizioni speciali di transizione governativa (Cetg), che riceveranno una retribuzione mensile durante il periodo di transizione, i funzionari Richiesti, dipendenti pubblici legati al governo che integrano temporaneamente la squadra, e gli impiegati Occasionali, cioè dipendenti pubblici convocati in base alle necessità. Queste due ultime funzioni non percepiscono retribuzione, ma ricevono un rimborso per le spese. (segue) (Brb)