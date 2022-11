Sardegna: presidente Regione, crollo Tiana tragedia immane, ora fare chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una tragedia immane che ha distrutto una famiglia portando lutto e dolore in un’intera comunità e in tutta la Sardegna”. Così il presidente della Regione, Christian Solinas, esprime il più profondo cordoglio per le vittime del crollo di una casa a Tiana. “Sono vicino, anche a nome di tutta la Giunta regionale, al sindaco e a tutta la comunità di Tiana così duramente colpiti da questo terribile evento sul quale, per il rispetto delle vittime e per senso di giustizia, dev’essere fatta al più presto assoluta chiarezza, verificando se siano ravvisabili eventuali responsabilità”, conclude il presidente Solinas. (Rsc)