Difesa: presentato a Roma il Calendario 2023 dell'Aeronautica Militare

- Il Calendario 2023 dell'Aeronautica Militare è stato presentato questa sera a Roma. Come riferisce un comunicato, si celebrano 100 anni di storia, dal 1923 al 2023, raccontati in modo inedito attraverso un ambizioso progetto artistico, ideato dalla redazione della Rivista Aeronautica in collaborazione con due eccellenze italiane, la Italdesign e Giunti Editore. Attraverso 12 tavole create da Alessandro Trombin e Massimo Borrelli, designer del team creativo di Italdesign, si ripercorrono - in una sorta di viaggio onirico - i 10 decenni dell'Aeronautica Militare caratterizzati da importanti eventi che hanno segnato la storia del Paese ed hanno visto la Forza Armata protagonista. Dodici tavole per abbracciare passato, presente e futuro: dieci per illustrare tappe significative della storia della Forza Armata attraverso i suoi velivoli più iconici - una per ogni decennio, da quel lontano 28 marzo 1923 sino ai nostri giorni - e due dal volto più moderno e tecnologico che guardano al futuro attraversando il cielo nella sua interezza, fino a conquistare lo spazio. La presentazione del Calendario 2023, una serata evento condotta dalla speaker radiofonica Roberta Lanfranchi, si è tenuta oggi a Roma, presso l'Aeroporto dell'Urbe, alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di Squadra aerea Luca Goretti e di numerose autorità ed ospiti. Nei 12 mesi del Calendario 2023 dell'Aeronautica Militare si ritrovano i principali velivoli iconici che hanno segnato i Cento anni dell'Aeronautica Militare: dagli Idrovolanti S.55 delle Crociere Atlantiche all'MC-39 della Coppa Schneider; dal primo velivolo jet DH-100 Vampire al F-104, passando per l'F.84, il Fiat G.91 ed il Tornado; dal Br.1150 Atlantic al C-130H, il gigante dell'aria che ha consentito alla Forza Armata di proiettare il potere aerospaziale dalle aree desertiche dell'Africa fino ai ghiacci dell'Antartide. (segue) (Com)