Usa: in Arizona 400 mila schede da conteggiare, la maggior parte sono voti anticipati

- Sono circa 400 mila i voti che devono ancora essere conteggiati nella contea di Maricopa, in Arizona, dopo i problemi tecnici che hanno interessato le macchine per il conteggio delle schede durante le elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti. Bill Gates, il presidente della commissione elettorale dello Stato, che rappresenta una delle corse più importanti per stabilire chi avrà la maggioranza al Senato, ha dichiarato all’emittente “Cnn” che si tratta per la maggior parte di schede arrivate con la procedura del voto anticipato. “Solo nella giornata di ieri, 275 mila persone hanno usufruito del voto anticipato: in ogni caso, entro venerdì sarà stato conteggiato il 95-99 per cento dei voti”, ha detto. (Was)