Nato: Stoltenberg, Regno Unito alleato chiave in relazioni transatlantiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ho visitato uno dei luoghi di addestramento dei soldati ucraini. Ho visto, qui nel Regno Unito, i coraggiosi giovani soldati ucraini addestrati da addestratori britannici, ma anche addestratori dal Canada, dalla Lituania, da altri paesi alleati della Nato, a dimostrare come il Regno Unito svolga un ruolo chiave nel guidare il nostro sforzi per fornire sostegno all'Ucraina", ha proseguito Stoltenberg. Il Regno Unito svolge tale servizio da molti anni "e ha addestrato quasi 30 mila soldati ucraini, si è fatto avanti dopo l'invasione e il messaggio è che dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina". "Se il presidente Putin dovesse vincere in Ucraina, sarà disastroso per gli ucraini, ma ci rende anche più vulnerabili perché allora il messaggio al presidente Putin, ad altri leader autoritari, sarà che possono ottenere ciò che vogliono, raggiungere i loro obiettivi usando la forza militare brutale", ha rilevato il segretario generale. (Rel)