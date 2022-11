Difesa: Crosetto, congratulazioni a Giuseppe Cossiga per presidenza Aiad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è complimentato con Giuseppe Cossiga per la sua nomina a presidente della Federazione delle Aziende italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (Aiad) di Confindustria. "Sono certo che porterà la sua esperienza al servizio di un settore di vitale importanza per il Paese", ha dichiarato in una nota del ministero, osservando che "la sua specifica competenza nel settore sarà un valore per il comparto industriale della Difesa e per l'Italia". (Res)