20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra fotografica "Robert Capa. Nella Storia", in programma fino al 19 marzo 2023 negli spazi espositivi di MudecPhoto.Mudec, Museo delle culture, via Tortona, 56 (ore 10)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene con un saluto alla conferenza di apertura della Milano Digital Week 2022.Palazzo Marino, sala Alessi, piazza Scala, 2 (ore 11)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interviene all'inaugurazione dello stand di 'Fili: la Lombardia tesse il suo futuro'. Al successivo dibattito 'Verso una nuova antropizzazione, le leve della Regione per lo sviluppo della mega city lombarda', intervengono anche l'assessore regionale alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, il presidente di Ferrovie Nord Milano Andrea Gibelli e il sindaco di Busto Arsizio, Emanuele Antonelli.Piazza San Giovanni, Busto Arsizio/Va (ore 10:45)Doppio appuntamento a Varese e in provincia dell'assessore allo sviluppo economico Guido Guidesi. Al mattino prosegue il suo tour nelle aziende lombarde con questo programma: Orlandi spa, via XXIV Maggio, 3 - Gallarate; Futurecl 9, via Marsala, 36 - Gallarate/Va (ore 11); Yamamay, viale Carlo Noè, 22 Gallarate/Va (ore 12) Nel pomeriggio partecipa alla consegna dei riconoscimenti alle Attività Storiche della provincia di Varese. All'evento è presente Fabio Lunghi, presidente della Camera di Commercio di Varese. Ville Ponti, Sala Andrea (ore 15)VARIEFlashmob organizzato da Legambiente Lombardia per realizzare lap più lunga "ciclabile umana" che Milano abbia mai visto, per chiedere al Comune di proteggere dalle auto chi ogni giorno pedala in viale Monza e nel resto della città.Viale Monza, angolo via Popoli Uniti, MM1 Rovereto (ore 8)Firma del protocollo d'intesa tra Confindustria ANCMA e ADI (Associazione per il Disegno Industriale). Firmano il Presidente di ANCMA Paolo Magri e il Presidente di ADI, Luciano GalimbertiRho Fiera Milano, Stand ANCMA - Pad. 15 A40 (ore 10)Presentazione stampa della "Donazione Rosa Giovanna Magnifico Panza" e inaugurazione della mostra "Ex Natura. Opere dalla Collezione Panza (1982- 2003)". Intervengono:Marco Magnifico, Presidente Fai - Fondo per l'ambiente italiano; Davide Galimberti, Sindaco di Varese; Giuseppina Caccia Dominioni Panza, Direttore Archivio Panza Collection, Mendrisio e membro del Comitato dei Garanti di Villa e Collezione Panza; Gabriella Belli, Storico e critico d'arte e membro del comitato dei garanti di Villa e Collezione Panza; Anna Bernardini, Direttore di Villa e Collezione Panza, Varese.Villa e collezione Panza, Varese (ore 11)Le piccole imprese nel nuovo scenario economico. Interventi e proposte di Intesa Sanpaolo per artigiani, commercianti e albergatori. Intervengono: Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo; Anna Roscio, responsabile sales & marketing imprese IntesaSanpaolo; Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti; Paolo Ferrè, membro di giunta Confcommercio; Marco Granelli, Presidente Confartigianato; Maurizio Naro, membro di Giunta Federalberghi; Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territori Intesa Sanpaolo.Spazio Gessi, Via A. Manzoni, 16A (ore 11)Firma del protocollo d'intesa tra Confindustria ANCMA e FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Firmano il Presidente di ANCMA Paolo Magri e il Presidente di FMI Giovanni CopioliRho Fiera Milano, Stand FMI - Pad. 15 S08 (ore 12)Triennale Milano presenta l'incontro “La durabilità nel design”Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 18:30)Inaugurazione della Milano Digital Week 2022 in Università Cattolica. "Il Rapporto sui limiti dello sviluppo, 50 anni dopo". Ospite speciale l'attore Massimo Popolizio che interpreta il testo tratto dalla ricerca del MIT "I limiti dello sviluppo"del 1972,Università Cattolica, largo Agostino Gemelli, Aula Magna (ore 19)MONZAIl Sindaco Paolo Pilotto e il Prefetto di Monza e Brianza Patrizia Palmisani incontrano i giornalisti in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con i Sindaci dell’area monzese. Nel corso dell’incontro sono esaminati i dati sulla delittuosità riferiti all’anno 2021.Comune di Monza, Sala Giunta, Piazza Trento e Trieste, (ore 10) (Rem)