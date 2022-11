Messico: inflazione in aumento dello 0,57 per cento a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dinamica dei prezzi ha spinto a settembre la giunta dei governatori di della Banca centrale (Banxico) ad alzare di 75 punti base il tasso di riferimento, portandolo all'9,25 per cento, livello più alto dal 2008. Si tratta dell'undicesimo aumento di fila, il sesto da l'istituto è guidato dalla governatrice Victoria Rodriguez Ceja, il terzo consecutivo di 75 punti base. L'obiettivo è quello di adattare la politica monetaria all'obiettivo di riportare l'inflazione "entro il tetto del 3 per cento": con questo intervento, l'autorità monetaria stima di poter riportare i prezzi nella finestra obiettivo al IV trimestre del 2023 (4 per cento). La decisione, adottata all'unanimità dalla giunta dei governatori, risponde "alle maggiori sfide rappresentate dalla restrizione delle condizioni finanziarie globali, l'ambiente di accentuata incertezza, le pressioni inflazionistiche accumulate durante la pandemia e il conflitto geopolitico", si legge nella nota. (segue) (Mec)