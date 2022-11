Francia: France Insoumise pronta a una nuova campagna dopo dissoluzione Assemble nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La France Insoumise, partito della sinistra radicale francese, lancerà una campagna contro il carovita in vista di una dissoluzione dell'Assemblea nazionale. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che la formazione guidata da Jean-Luc Melenchon si sta organizzando con meeting, distribuzione di volantini e e azioni militanti. Entro la fine dell'anno sono previste una ventina di riunioni pubbliche che cominceranno il 14 novembre a Clermont Ferrand. Secondo alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sul settimanale "Le Journal du Dimanche", il presidente Emmanuel Macron sarebbe pronto a sciogliere l'Assemblea nazionale e tornare al voto per nuove elezioni legislative.(Frp)