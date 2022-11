Libia: membro Consiglio di Stato a "Nova", domani sessione su ripartizione posizioni sovrane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto consiglio di Stato si riunirà domani, 10 novembre, per discutere di diversi temi e in primis verrà presentata la relazione sulle posizioni sovrane. Lo ha rivelato ad "Agenzia Nova" un membro dell'Alto Consiglio di Stato in rappresentanza della città di Zawiya, Naima Hami. In occasione dell'82esima sessione ufficiale dell'Alto consiglio di Stato, il Senato libico, verrà discusso anche il meccanismo di unificazione dell'autorità esecutiva, oltre che varie ed eventuali. L'accordo di Bouznika prevede la ripartizione degli incarichi sovrani in base alle quote tra le tre regioni. Ad esempio, se il governatore della Banca centrale rappresenta l'est, il suo vice dovrà rappresentare l'autorità dell'ovest del Paese. La ripartizione degli incarichi secondo il principio delle quote è stata adottata sin dal mandato del Consiglio di transizione presieduto da Mustafa Abdel Jalil nel 2011. (Lit)