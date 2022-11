Lavoro: Sbarra, prorogare misure in scadenza contro caro bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo chiesto che vengano prorogate e rafforzate tutte le misure in scadenza per contrastare il caro bollette e per fronteggiare questo eccessivo tasso di inflazione che si sta alzando, soprattutto con misure rivolte a sostenere i redditi dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle famiglie. ". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, uscendo da palazzo Chigi. “Nel prossimo decreto vanno destinate le risorse, intorno a 9,5 miliardi, per prorogare lo sconto in bolletta per le famiglie in difficoltà valutando la necessità di alzare l'Isee. Va operato un forte aumento dei fringe benefit detassati da contrattare con le imprese. Va azzerata l'Iva sui beni di largo consumo per le famiglie in difficoltà. E vanno rinnovati subito i contratti, a cominciare dalla scuola. Vanno messi sotto controllo prezzi e tariffe per arginare la speculazione sulla crisi energetica”, ha aggiunto Sbarra. (Rin)