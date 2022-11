Fisco: Landini, non siamo per flat tax, serve riforma seria che aumenti netto in busta paga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi non siamo per la flat tax, "siamo per una riforma fiscale seria, che aumenti il netto in busta paga per i lavoratori a partire dai redditi più bassi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro dei sindacati con il presidente del Consiglio Meloni. "Siamo contrari alla logica dei condoni", ha aggiunto, e riteniamo che "serva una vera lotta all'evasione fiscale". (Rin)