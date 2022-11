Governo: Bombardieri, aspettiamo di capire come risponderà a nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ancora presto, "verifichiamo come andranno le cose. Le mobilitazioni si fanno, non si minacciano". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, uscendo da palazzo Chigi al termine dell'incontro dei sindacati con il presidente del Consiglio Meloni. "Aspettiamo di capire il governo come risponderà alle nostre proposte e quali saranno le occasioni di approfondimento sui temi che abbiamo dato”, ha aggiunto. (Rin)